Erametsaliit saadab esmaspäeval parlamendile vajalikud allkirjad kokku saanud rahvaalgatuse

„Natura toetuse suurendamine sihtkaitsevööndis 134 euroni hektari eest on samm õiges suunas, kuid valitsus on siiski teinud vaid pool rehkendust ja sellise tõusu puhul ei saa me jätkuvalt rääkida õiglasest hüvitisest,“ kommenteeris Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa.

„Lisaks on justkui ära unustatud toetuse suurendamine piiranguvööndis, mis tähendab, et erametsaomanik saab seal ka edaspidi vähem kui võimalik 60 eurot hektarist, sest rahapuudusel on seda summat praktikas viimastel aastatel tõstmise asemel hoopis kärbitud. Samas on piiranguvööndite majandamispiirangud aja jooksul kasvanud kohati sama suureks kui sihtkaitsevööndites. “

Erametsaliit koostanud rahvaalgatuse looduskaitseliste piirangute hüvitiste suurendamiseks ning teinud ettepaneku tõsta hüvitismäär sihtkaitsevööndis oluliselt rohkem. Rahvaalgatus „Nõuame looduskaitseliste piirangute õiglast hüvitamist“ kogus parlamenti saatmiseks vajaliku 1000 allkirja kokku nädalaga, mis näitab, et metsaomanike jaoks on tegu olulise küsimusega, mille toetamisel ollakse ühtsed.

Algatusele saab oma toetusallkirja anda eeloleva pühapäevani, mille järel antakse see üle Riigikogule.

Looduskaitseliste piirangute hüvitised on püsinud muutumatuna viimased 15 aastat ja erametsaliit leiab, et ainuüksi selle perioodi inflatsiooniga arvestamise tõttu on vaja tõsta sihtkaitsevööndi hüvitis minimaalselt tasemele 160 eurot hektarist ning piiranguvööndites minimaalselt 86,4 eurot hektarist. Sealjuures ei ole arvesse võetud tänavust rekordilist elatuskalliduse tõusu.

Lätis ja Leedus, kellega end võrrelda armastame, on hüvitis vastavalt 160 või 272 eurot hektari eest aastas.