Mitte paanika, vaid talupojatarkus

Tuttavatega rääkides pole kuulnud paanikast (EKSSi järgi: inimhulka äkitselt haarav meeletu hirm), kuid jututeemaks on võimalik elektrikatkestus küll. Vahepeal hajunud ohutunne on pannud üle kontrollima toiduvaru, küünlad, patareid, ravimid, hügieenitarbed ja puuduvat hankima. Väga mõistlik ju.

Tegin minagi lahti oma köögikapi. Riiulid on täis juba veebruari lõpust saati. Tõtt-öelda vaatan seda pilti murelikult: makaroni, jahu ja müsli varu kuust kuusse kahaneb ja kasvab, aga pole kindel, et me kokkuostetud riisi ja manna ära süüa suudame. Pigem raiskamisena tundub säärane varumine. Paljudes kodudes on ilmselt veel koroona esimesel lainel ostetud toitu.