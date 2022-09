Eesti meestel läks künni-MMil hästi

Mõni nädal tagasi kirjutasime meeste ettevalmistustest. MM-il mitu korda osalenud Järvala rääkis, et tema siiani parim tulemus on esimeselt künni-MMilt, kus ta 46 võistleja seas sai 17. koha. Teised korrad jäävad meelde pigem seiklustega, kus tuli rõõmustada, et tulemuse üldse kirja sai. Seekordsel MM-il tuli ta 18. kohale.