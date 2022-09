Järele proovitud: teed kannatab küünalde peal teha küll

Nüüd panin valmis tassi teepuruga ja kausikese kiirkaerahelvestega ning valasin küünalde kohal kuumutatud vee neile peale. Viis minutit ootamist ja tee oli helepruuni värvuse omandanud ja kaerahelbed pehmeks läinud. Ei mingit erilist maitseelamust, aga hädaolukorras on see soe jook ja kehvake puder ikka paremad kui mitte midagi.

Kadri katsetab

Suure Briti sarjade sõbrana tea­n, et kehvas olukorras ikka keegi küsib: „Shall I put the kettle on?” Tassike teed kulub alati marjaks ära. Teeküünlad klaasvormile asetatud resti alla ja kolmveerand tassi jagu vett sisse, et mitte neljale teeküünlale üle jõu käivat ülesannet anda. Vahendid on väga kortermajalikud ja kodused, sest kui oleksin valmistunud, oleks mul pigem priimus, mitte ei teeks n-ö peedist pesumasinale trumlit.