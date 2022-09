Küsime spetsialistilt ⟩ Kuidas mõjub sügisene õitsemine õunapuudele?

Õunapuude sügisene õitsemine on küll eriline, aga mitte erakordne. Põhjuseid, miks viljapuu sügisel õied avab, on mitu, näiteks on mõni oks puu võras läbinud kiiremini puhkeperioodi ning arvab, et on kevad ja võib kasvama hakata. Sügisest õitsemist võib esineda taimedel, kes on saanud tugevalt vigastada. Samas võib kevadel õiepungas kasvuhäire olla ja alles sügiseks jõuab pung puhkemisfaasi.