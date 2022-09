Õun mahlaks või hoopis rahaks?

Aakres õunu kokku ostev AS Bacula maksab kilo eest 40 senti. Bacula omaniku Vahur Vuksi sõnul võtavad nad vastu kahte sorti õunu. „Antoonovka ja teine sort, mida võtame, on kõik teised sordid. Meile saab tuua õunu, mis on küpsed korjamiseks. Seeme pruun, tuleb oksa küljest lahti ja sordile iseloomulik maitse välja kujunenud. Kindlasti ei tohi õun olla mädane või plekkidega,” loetles ta.

Peamine põhjus, miks õunu kokkuostu tuuakse: oma perele on mahlad-moosid juba tehtud. „Vanad kolhoosiaegsed aiad olid rajatud majandusaedadeks. Õunad müüdi Leningradi turul või varumiskontorite kokkuostupunktidesse. Vanades aedades on kohati 50 kuni 60 õunapuud. Tänapäeval on õunte kokkuostjaid vähe,” selgitas Vahur Vuks.

Kui aga ihkate pigem maitseelamust, mitte lisaraha, on alati võimalus õuntest maitsev mahl valmistada.

Cider Mill OÜ juhi Toomas Karuksi sõnul sobivad õunamahlaks kõik õunasordid, mis ei ole pressides jahused ega pehmed. „Õunte kvaliteet on oluline: puhtad, vabad mädanikust ja plekkidest. Õunad on mahla tegemiseks valmis, kui õunaseemned hakkavad pruunistuma,” rääkis ta.

Õunu tuleks korjata ja sorteerida vahetult enne mahlategu, sest osa õunasorte läheb Karuksi sõnul mädanema juba ööpäevaga.

Kui soovite lasta mahla teha teenustööna, on Karuksi sõnul minimaalne õunte kogus 50 kg. „Mahla saab aga teha ka mõnest õunast kodus oma väikese köögimahlapressiga,” ütles ta.