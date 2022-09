Õigesti säilitatud õun maitseb talvel hea

Õunu ei tohiks liialt küpsena korjata, sest see vähendab tunduvalt säilimist.

Õunte kõrghooaeg on käes, seetõttu on tagumine aeg valmistuda maitsvate ja tervislike puuviljade säilitamiseks, et neid ka kargetel sügis- ja talvekuudel nautida.