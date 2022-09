Võrtsu kala sõidetakse sööma isegi Tallinnast

Restorani üks eestvedajaid on ettevõtja Priit Laur, kes peab Võrtsjärvel kaluri ametit. „Oleme paarimehega 15 aastat kalal käinud. Alguses oli see hobi, aga mõne aja pärast läksid püügiriistad paremaks ja saagid suuremaks, sest õppisid püügi kohta rohkem ja vanemad kolleegid juhendasid,” rääkis Laur. Esiti suitsutasid mehed kala enda jaoks, peagi anti ka teistele. „Nii see kasvas, kuni tekkis võimalus krunt soetada ja luua siin see koht.”

Teised sulgesid, nemad avasid

Krunt oli Lauri perele ammu silma jäänud. Kui see krooniaja lõpus müüki tuli, ostis Laur selle ära. Seejärel seisis see aastaid oma aega oodates. Restoranihoone on ehitatud vana karjalauda raamidele. „Osa maakivivundamendist oli säilinud, ei tahtnud, et see laguneb ja ehitasime uue hoone peale,” selgitas Laur.