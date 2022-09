Metsporgandi seemned aitavad nahahädade vastu

Metsporgand (Daucus carota) on sarikaliste sugukonda porgandi perekonda kuuluv kaheaastane rohttaim. Metsporgand on levinud peamiselt Ees- ja Kesk-Aasias, Kesk-Venemaal ja Kaukaasias. Eestis, peamiselt lääneosas ja saartel, võib kasvada kuivadel kinkudel, niitudel, tee- ja põlluservadel.

Tegu on 20–90 cm kõrguse taimega, mille lehed on karekarvased. Õied liitsarikas on valget värvi, sarika keskel sageli üks õis roosakat või punast värvi, keskmine sarikas pealt nõgus, meenutab linnupesa. Vili ribiline, rohekate ogadega. Juur väike, valge ja inimesele mittesöödav.