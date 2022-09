Inversioon võib õhukvaliteedile halvasti mõjuda

Veelgi põnevam on see, et mitte kõik „piigid” ei ole maapealsetes seirejaamades mõõdetavad – seda siis, kui inversioon takistab joa allapoole hajumist. Et leida juga kõrgemates kihtides, on vaja seal mõõta ja Eestis on juba kuus aastat selline võimalus. Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös mõõdetakse õhukvaliteeti Tartu lähedal Järvseljal 130meetrises mastis. See on püstitatud esmajoones kliimat mõjutava süsinikdioksiidi voogude mõõtmiseks metsa ja atmosfääri vahel, kuid annab teavet ka õhusaaste kohta. Mõni kord aastas registreeritakse, et vääveldioksiidi on masti tipu kõrgusel tunduvalt rohkem kui maapinna lähedal ning alati on sel juhul ka pinnainversioon, mis takistab allapoole hajumist.