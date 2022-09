Tahe uuesti kõndima hakata tõi treeneri taas hobuse selga

„Mäletan, kuidas tahtsin ja pelgasin ühepalju, kuid arsti julgustavad sõnad, et ratsutamine pärast puusaoperatsiooi võib ainult kasuks tulla, said võitu,” kõneles Kukk. See esimene kord üle kahekümne aasta oli 10. augustil, kuid ta mäletab sellega kaasnenud ülevat tunnet. „Ratsutamine on kui jalgrattasõit, sa ei unusta seda kunagi. Milline ülev tunne on taas olla hobuse seljas! Kuigi aktiivselt ratsutamisega tegelesin rohkem kui 20 aastat tagasi.”