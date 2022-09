Kolmekümnes EuroBirdwatch ootab nädalavahetusel linde vaatlema

Linnuvaatluspäevadel EuroBirdwatch saab osaleda nii juhendatud vaatlustel kui ka iseseisvalt. Juhendajad ootavad linnuhuvilisi 1. ja 2. oktoobril üheksas paigas Läänemaal, Harjumaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Viljandimaal ja Põlvamaal. Vaatluskohtade ja -aegade teabe leiab Google Mapsi kaardilt . Osalemine on tasuta. Võimalusel kaasa võtta oma binokkel ja linnumääraja ning riietuda soojalt.

Rändlinde võib vaadelda ka ühel või mõlemal päeval iseseisvalt oma kodu ümbruses või pikematel retkedel. Kirja tuleb panna nähtud ja kuuldud linnuliigid, iga liigi arvukus, vaatluse tegemise aeg, täpne vaatluskoht ja vaatlejad. Andmed palutakse sisestada kokkuvõtte tegemise jaoks hiljemalt 2. oktoobril kella 15-ks rakenduse PlutoF Go või Legulus või töölaua PlutoF kaudu, kust need jõuavad portaali eElurikkus.

Rahvusvahelisi linnuvaatluspäevi EuroBirdwatch korraldab BirdLife International 1993. aastast. Kolmekümne aasta jooksul on linnuvaatluspäevadel osalenud 1,3 miljonit inimest Euroopas ja Kesk-Aasias ning nad on vaadelnud kokku 96 miljonit lindu. Vaatluspäevade eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu rändlindudele, nende vajadustele ja varitsevatele ohtudele rändeteedel.