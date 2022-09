Toidutootjate ühendused: ainult mikro- ja väikeettevõtetele kehtestatud elektrihinna lagi hinnatõusu ära ei hoia

Põllumajanduskoda ja Toiduliit rõhutavad vajadust kehtestada toitujulgeoleku tagamiseks energiakandjate mõistlikud piirhinnad kõikidele toidutööstustele.

„Eestis tegutseb üle 800 toidutööstuse ettevõtte. Kuigi kolmveerand neist on alla 10 töötajaga mikroettevõtted, kellele vastavalt seaduse eelnõule avaneb koos väikeettevõtetega peagi võimalus kasutada elektri ostmisel universaalteenust, siis toiduainetööstuse müügitulust annavad mikroettevõtted vaid umbes 5%. Valdava osa toidutoodangust annavad just suuremad ettevõtted,“ osutas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Meeli Lindsaar. Ta lisas, et üle 100 töötajaga toidutööstuste müügitulu moodustab ca 70% kõikide toidutootjate müügitulust.

„Suuremate tootjate müügitulu osakaal näitab, et väga suure osa meie toidulauast katavad suuremad toidutööstused, kellel on Eesti toidujulgeoleku tagamisel kriitilise tähtsusega roll. Me ei saa vastu talve neid jätta oma probleemidega üksi, selline käitumine võib sektoris endaga kaasa tuua pankrotilaine, nende tagajärgedega tegelemine nõuaks meilt kordades rohkem raha, kui praegu vaja oleks,“ rääkis Lindsaar.

Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul on põllumajandus-kaubanduskoda ja toiduliit korduvalt pöördunud Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu liikmete poole ettepanekuga kehtestada energiahindade ohjeldamiseks ajutised piirhinnad, kuid neid ettepanekuid pole kahjuks kuulda võetud.