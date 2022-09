Mille poolest erineb tavaviin Estonian vodkast ja miks on sõir nii eriline?

Eesti esimene geograafilise tähisega kaitstud toode on Estonian vodka. See on põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholist ehk piiritusest valmistatud piiritusjook, mille Euroopa Komisjon registreeris 27. märtsil 2019. Estonian vodka etüülalkoholi peab saama, kui pärmiga kääritada Eestis kasvatatud rukist, nisu ja/või kartulit.

Põllumajandus- ja toiduameti selgitustest selgub, et lisaks sellele, et etüülalkoholi valmistamine peab toimuma Eestis, peab ka Estonian vodka valmistamisel kasutatud vesi pärinema Eestist. Ka alkoholisisalduse poolest eristub Estonian vodka tavaviinast. Tavaviina alkoholisisaldus võib olla minimaalselt 37,5%vol, Estonian vodkal ei tohi see olla alla 40%vol.

Estonian vodka tootmine on lubatud kõigile ettevõtjatele Eestis, järgima peab vaid tootespetsifikaati ja selle lisas välja toodud jääkainete sisaldust etüülalkoholis. Geograafilisi piiranguid Estonian vodka pakendamisele pole.

Praegu on Eestis kolm ametlikku Estonian vodka tootjat: Moe OÜ, Surakas OÜ ja Manor Spirit OÜ.

Samuti on geograafilise tähisega kaitstud sõir, mille Euroopa Komisjon registreeris 1. juunil 2021. Nimetusega sõir tähistatakse traditsioonilist laagerdamata kohupiimajuustu, mida tuntakse Eestis ennekõike ajaloolisel Võrumaal ja Setomaal. Toote kohustuslikud koostisosad on lehmapiim, kohupiim, kanamunad, või, sool ja köömned. Sõira tootmisel ei kasutata laapensüümi, lisa-, lõhna- ega maitseaineid. Samuti on kehtestatud konkreetne rasva-, kuivaine- ja soolasisaldus.