Looduskalender ⟩ Võrdpäevsus paneb lilled taas õitsema

Oma majatagust ädalat vaadates avastan õitsemas ka oma lemmiklille külmamailase, millegipärast ei mäleta teda varasematest aastatest sel ajal.

Valik kübaramoode õuemurult. Foto: Kristel Vilbaste

Õunalademed

Aga saagi üle ei saa tänavu kurta. Kui ehk selle üle, et vapsikud ja herilased on nahka pannud viimase kui viinamarja ja tulevad nüüd suu ammuli limpsima kohvitassi küljest meeriba, kui end rõdule puhkama toetan. Sest õunade korjamine ei saagi tänavu otsa, vaevalt oled oma kastitäied puu alt ära korjanud, kui nähtamatu tuul laotab maa uuesti tihedalt täis. Aga talisibul on tõusnud, et meid oma värskusega rõõmustada ja porgandijuurikad paisuvad, kuiva tõttu isegi plaksuga lõhki.

Oigav põder

Vaikselt ja märkamatult säevad loomad end talveunele, eelmisel nädalal kiirustasid väiksemad konnad. Veel uinumata rästikud ja nastikud nende kannul. Oravad aga ragistavad sarapikes ja vaidlevad pasknääridega tammetõrude pärast. Aga põdrad, põdrapullid, on väsinud suurte sarvekroonide kandmisest ja oigavad metsas. Tegelikult on see armuhüüd ja neid sarvi on neil veel vaja konkurentide peletamiseks ja põdralehma ees uhkeldamiseks. Ärge imestage, kui seenele minnes satute korraga põdrapulma.

Lõokeselaul ja öökulli kurjad silmad

Linnarahvas aga on hämmeldunud, et pisikesi kakukesi sajab taevast alla. Värbkakud, need meie kõige pisemad, natuke kurja näoga öökullid, jäävad nüüd sageli inimestele silma. Küllap on nad asunud oma aitasid täitma, ka hiired liiguvad majade poole ja jäävad nii kakukeste nokavahele. Kihutavad kured ja hakkavad liikuma haned, nägin Saverna lähedal põllul ka laululuige perekonda, veel ei ole põhjapoolsed luiged siia jõudnud.

Aga üha enam tiliseb õhk siidisabade nukrast laulust ja hüüavad üksteist halehäälselt sabatihase parve liikmed. Aegajalt on õhk täiesti vaikne, et siis järgmisel hetkel heliseda rändavate põldlõokeste laulust ja teinegi kevadlind, kiivitaja, troonib praegu põldudel suurtes parvedes.