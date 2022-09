Porikuu festival avatakse kummikudiskoga

Just see jalavari sümboliseerib meie sündmustesarja poriseid ilmasid, mida trotsides häid elamusi asume jahtima.

Sarnaselt meeleolukale avaüritusele leidub kuu aega kestva elamusfestivali sündmuste kalendrist ka teisi suuremaid ja väiksemaid üritusi, mis tempokamaid või just hoopis mahedamaid elamusi pakuvad. “Arvestades, et festivali külastavad igal aastal tuhanded huvilised, on ka tänavune programm piisavalt mitmekülgne, et igale maitsele midagi sobivat pakkuda,” selgitas Schönberg.