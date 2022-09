Looduskalender ⟩ Vihmamuusika on seente sünnipäevalaul

Koputajad

Aga ööd on tõesti nii soojad, et selgemal õhtul käivad ööliblikad akna taga valguse peale koputamas. Koputajaid on nüüd teisigi. Üksjagu noori lehelinde ei saa lahti lummast kakelda enese peegelpildiga. Hullem on aga see, kui rähnid, kes majade seinu käivad putukatest puhastamas, suure hooga vastu peegelmetsa lendavad.

Mu korjamata viinamarjad lähevad aga mari marja järel ilusa punasekurgulise punarinna nahka. Õunaaiad on täis rästaid, eriti valjult pahandavad konkurendi aedailmumise peale musträstad. See on aeg, kus ma linde natuke kadestan, hetkel, kui seisan õunapuu all ja unistan kõige punasepõselisema ladvaõuna kättesaamisest.

Lodjapuul on püksid punased. Foto: Kristel Vilbaste

Karud ja ilvesed linnas

Õunaaedadesse tikuvad ka suured ja karvased. Karu Tartu Aardlas pole tegelikult mingi üllatus. Küllap ta siia toitu otsima tuli. Ja ka ilveseid ja rebaseid on linnas vudimas nähtud. Tegelikult liiguvad kõik loomad praegu vaikselt oma talvitumispaikadesse, nemad tunnetavad külma tulemist veidi varem kui meie. Iseasi, kas kõigile karunoorukitele, ka talveunne jäämise kohta jätkub, sest saehambulised on eriti hooga vanu kuusikuid ja männikuid raiuma hakanud. Osula teerist on palgiautode möödalennus juba tihedam kui herilaspesa.

Kadunud toonekurg