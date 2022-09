Erametsaomanikud saavad metsameetme toetust üle 2,3 miljoni euro

Võrreldes varasemaga on kaks muudatust. Esiteks pikendati 2022. aasta vastuvõtuks programmperioodi. “Kui seni on igale metsaalale saanud hooldusraieks toetust ühe korra programmperioodi jooksul, siis nüüd on võimalus tulla käesoleva aasta taotlusvoorus uuesti taotlema hooldusraiet juba toetust saanud objektidele,” rääkis Erametsakeskuse juhatuse liige Gunnar Reinapu.