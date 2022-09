Elekter ja gaas ei ole veel jahutoodete hinna sisse läinud

Veski Mati kaubamärgi all tuntud Balti Veski ASi tegevjuht Lauri Politanov tõdes, et vilja hind on viimase aastaga tõusnud üle 40%. Ta tõi näiteks MATIFi ehk Pariisi börsi viljahinnad, kus poolteist aastat tagasi maksis nisu tonn 270 eurot, ent peale sõja algust küündis hind 400 ligi ja pealegi.

Kuigi viljasaak Eestis ei ole halb ja Ukraina eksport on samuti lahti läinud, usub Politanov, et jahu hind tõuseb veelgi. Aga mitte enam nii järsult. Ta arvas, et eesolev talv on stabiilsem kui läinud talv, ent ennustada on keeruline. „Elekter ja gaas ei ole veel toodete hinna sisse läinud, ilmselt see lähima paari kuu jooksul siiski juhtub,” tõdes tegevjuht.