Väiketootja ei tea veel, mis sügisest saab

„Kasutame toorainena ainult Eesti mahejahu, mille hind on niigi kõrge, aga see tõuseb kindlasti veel. Me ei tea, mis saab, ja meie varustaja ei tea ka veel, mis hinnad teevad,” sõnas Soosaar.

Pagarikojas toimetatakse koos abikaasa Raidoga, ent reaalsus on Eva sõnul see, et üks neist läks nüüd täiskohaga tööle. Ilmselt küpsetavad nad talvel lihtsalt vähem leiba ja kevadel vaatavad edasi. „Oleme nii väikesed tegijad, et siin ei ole midagi muudmoodi teha ka,” tõdes Soosaar.

Teisalt on väiksus just nende ­eelis, sest küpsetatakse ainult vajaduse järgi, seetõttu ei teki ka ülejääke. Samliku Pekkeri peamine sihtgrupp ongi ümbruskonna inimesed ja noored on oma klientuuri kenasti üles leidnud. Püsikliente on piisavalt, et iga nädal mitmel päeval küpsetada, lisaks käiakse ümbruskonna OTTidel müümas.