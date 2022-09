HINNAVÕRDLUS ⟩ Kvartalis ­kallines ostukorv poolteist eurot

Kadri ostukorv viiendiku võrra kallim

Et suvise loo aluseks oli samuti septembrikuine ostuarve, on hea võrrelda, mida on teinud aasta piimatoodete hindadega. Kui neljale pereliikmele maksis mullu septembri jäätise ostmine 2,60 eurot ehk 65 senti tükist, siis nüüd tuli Väikse Tomi eest tasuda 74 senti ja nelja eest 2,96 eurot. Kuigi lapsed ehk ei nõustu, siis jäätise söömine pole just inimõigus, kuid piim, juust ja teised piimatooted võiksid iga nädal ikka külmkapis olla. Nendegi hinnad on tšekil kajastuvat lõppsummat märgatavalt mõjutanud. Kui neli liitrit Tere piima maksis aasta tagasi kokku 2,20 eurot ehk 0,55 senti liitrisest kilepakist, siis nüüd on liitrihind 85 senti ja kokku lisandub arvele 3,40.