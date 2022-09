Sunnitud kokkuhoid: sealiha asemel sööb eestlane nüüd keeduvorsti

Kuna lihatootjate konkurents Eestis on terav, siis seni on toodete hindadel pidurit peal hoitud, seda enam, et suvine grillimishooaeg soosis läbimüüki.

Atria Eesti müügi- ja turundusdirektor Meelis Laande pakkus, et seitsme kuuga on lihatoodete hinnad keskmiselt kasvanud ligi üheksa protsenti. „Ka meie oleme oma hindu korrigeerinud sel aastal kahel korral, kuid ennustamatute kulude kasvu tõttu peame siiski korra veel sel aastal hindu tõstma,” lisas ta.

Toiduainete käibemaksu langetamine aitaks Eesti inimestel paremini rahaliselt hakkama saada ja muudaks osale tarbijatest toidu kättesaadavamaks.

Rakvere ning Talleggi kaubamärke koondava HKScan ­Estonia Baltikumi äridirektor Kristina Mustoneni sõnutsi on juba alanud järgmine hinnatõusulaine, mil kanaliha hind tõuseb vähemalt 10 ja sealiha hind vähemalt 20 protsenti. Nende soov on küll hoida hindu võimalikult odavana, kuid see ei ole teostatav, sest nii elektrihind kui muude sisendite hinnad on tõusnud ja kerkivad veelgi.

Kuidas edasi?

Laande hinnangul on lihatoodete hinnakasv seni üks madalamaid toiduhindade seas. „Nagu keskmine hinnatõus näitab, siis lihasektori hinnatõus on kõvasti maas üldisest inflatsioonist, mis on tõusnud juba 25% ligi,” sõnas ta.