Ilmaprognoos annab seenelisele lõpuks lootust

Kuiva ja kuuma suve tõttu on seeni metsades olnud väga vähe – ka teadlastel on keeruline olnud teadustöö jaoks huvipakkuvaid seeni leida. Lähipäevade vihmasajud ja soojem öine temperatuur annavad siiski lootust, et uue nädala alguses on põhjust seenekorviga metsa minna. Erandlik on sel aastal aga asjaolu, et nii suve- kui ka sügisseened valmivad nüüd ühel ajal.