Kalakasvataja: naine toidab ja poeg annab laenu

„Hommikul ärkan depressiooniga, kuid tänu sellele, et vahepeal saab Euroopa meistrivõistlusi korvpallis vaadates mõtted mujale, läheb õhtuks deprekas üle,” märkis ta. Hommikud algavad Vainol tammile jooksuga, et kaladel veetaset kontrollida. Kui koprad on tammi jõudnud ehitada, on vesi nii madal, et kiiremas korras tuleb see üles leida ja lõhkuda. „Vee seisukohalt on kalakasvataja olukord väga hapu, varasema kahe korra vee pumpamise asemel pean seda nüüd tegema kolm korda päevas, kuid mida see mulle selle elektrihinna juures tähendab? Vaid suuri kulusid,” kõneles ta.