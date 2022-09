Milline on Eesti metsade tervis?

Üks suurimaid probleeme kuusemetsas on puid hävitav ürask, keda viimastel aastatel on Eesti metsades väga palju. „See pole ainult meie metsade probleem. Ürask on tulnud Kesk-Euroopast ja teisedki riigid on selle probleemiga kokku puutunud,” rääkis metsakonsulent Viik.

Isased üraskid närivad paljunemiseks puukoorde sisenemisava, kuhu järgneb emane mardikas, kes muneb, seejärel arenevad vastsed. Oma tegutsemisega lõikavad üraskid läbi puu juhtsooned ja lõpuks puu kuivab. Kuid Viiki sõnul kahjustab ürask alati nõrgestatud puid, millel on sageli juba midagi viga. Näiteks võib puud olla kahjustanud külmaseen või juurepess, mis on peamine metsapuude juuremädaniku tekitaja.

Kliima soojenemine meeldib üraskile

Kuigi üraskit on viimasel ajal palju, pole ta siiski uus nähtus ja on metsades olnud kogu aeg. Viik selgitas, et viimasel ajal on kaitsealad laienenud ja kuna nendel aladel on majandustegevus keelatud, on üraskil seal nüüd hea elada ja ta on läbi närinud või närimas kõike, mis vähegi võimalik.