Lähme metsa kultuuri tarbima

2005. aastal loodud pärandkultuuri andmestiku raames on nüüdseks kaardistatud üle 40 000 objekti. Info ja asukohad on kogutud kohalike abiga ja oleme uhked, et andmestikku on oma mälestuste ja teadmistega panustanud mitme põlvkonna inimesed. Usun, et kohalik inimene on pärandkultuuris kõige olulisem teadmisteallikas.