Saeraami omamine annab valikuvõimaluse

Hüdraulika aitab

Üha enam kaldubki ostjate eelistus lintsaeraamide poole. Tehnikat vahetavad Ratassepa kinnitusel ka paljud senised ketassaeraamide omanikud, sest kui ketassaeraamil on tavaline, et sellega teeb tööd kolm meest korraga, siis lintsaeraamil, millel on ka hüdraulika, saab lisavarustuse abil tekitada juba väiksema liini, mille abil on sama arvu meestega tootlikkus märksa suurem.

Lintsaeraame võiks lihtsustatult jagada kitsa ja laia lindi tehnoloogiaks. Kitsal algavad lindi laiused 27–60 millimeetrist, suurematel tööstuslikel raamidel ulatub see 360 millimeetrini. Üldreegel ütleb, et mida laiem lint, seda stabiilsem kvaliteet, aga Ratassepp sellega sada protsenti nõus ei ole. „Kogenud lõikaja saab ka kitsa lindiga kvaliteetse tulemuse. Oluline on kogemuste kaudu omandatav tunnetus ja see, et lint oleks hästi hooldatud, mis tähendab nii teritamist kui räsamist.” Lintsaeraami eelis ketassaeraami ees on seegi, et saetee on kitsam, materjali läheb vähem raisku. Lintsaeraamil on saetee laius kaks, ketassaeraamil 5–6 millimeetrit. Korralikust palgist laudu lõigates saab nii rohkem materjali kätte.