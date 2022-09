Tudu koduaias asub maitsetaimede paradiis

Toodete eripära on see, et ta jätab kuivatatud taimede purustamise kasutajale endale. See oligi üks tootmise alustamise ajend, sest kui ta ise käis poes teesegusid ostmas, olid need üks hall pudi. Evelyn soovis teha teisiti. „Ma ei pudista ära, tarbija saab seda ise teha, aroomid tulevad paremini esile,” selgitas ta.

Koduaiast korjatud

Evelyni tootesortiment on lai, ta mõtleb kogu aeg uusi asju välja. „Hakkasin ka etikette ise tegema, et saaksin kõike tehtut välja pakkuda,” rääkis Evelyn. Ta on saanud koduaiale mahetunnustuse, tooted on mahemärgiga. Toodetel on kirjas – koduaiast korjatud.

Evelyn toimetab vanematelt ülevõetud aias. Varem oli see iluaed, nüüd pigem tarbeaed. Evelyn oli Tudus pikalt lasteaiaõpetaja, kuni pühendus koduaiale. „Kui sul on maja ja aed, pole aegagi tööl käia,” rääkis ta. Taimekasvatustarkuse on ta kõik omal käel omandatud.

Aia väärindamisega alustas Evelyn seitse aastat tagasi, esimesed tooted viis müüki Tartu avaturule. See oli aeg, kui Eestis kasvatatud fenkolit ja varssellerit keegi eriti ei tundnudki. Nüüd müüb ta oma tooteid Tartu Lõunakeskuse Taluturul ja Rakvere Talupoes. Kõige enam meeldib Evelynile, kui kliendid ise koju tulevad.