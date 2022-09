ILMAJUTT ⟩ Natuke vananaistesuve ikka oli

Sündis ka augusti teise poole absoluutne soojarekord: 32,9 kraadi Tallinn-Harkus. Augustisoojus oli väga sarnane 1939. aastaga ja rekord jäi sündimata seetõttu, et kuumus asendus järsult jahedusega vaid kaks päeva varem – tol ammusel aastal toimus see täpselt 1. septembril.

Septembri esimese kolmandiku keskmine temperatuur Tartus oli ainult 9 kraadi – tavaliselt on sellised temperatuurid ligi kuu aega hiljem. Eriti järsk tundus kukkumine vahetult eelnenud ajaga võrreldes, sest augusti viimasel kolmandikul oli keskeltläbi 19,6 kraadi sooja – üle kümne kraadi rohkem! Aga nii nagu august, oli ka septembri algus üsna kuiv. Just selle tõttu kinkis läinud nädala lõpp veel mõned päevad suvehõngulist ilma.

Septembri esimestel päevadel nihkus kõrgrõhkkond järjest enam itta ja päevad siin Läänemere idakaldal muutusid üha päikeselisemaks ja tuulevaiksemaks. Öise ja päevase temperatuuri kontrast oli möödunud nädalal mitmel pool sisemaal ligi 20 kraadi ja öösiti oli madalamates kohtades isegi 2–3 kraadi külma. Öökülmad septembri alguses ei ole midagi harukordset, aga natuke varavõitu nii järjekindlalt külmade ööde jaoks küll. Samas tõusis õhutemperatuur pealelõunal 17–18 ja kohati isegi 20 kraadini: päeval pea­aegu et suvi ja öösel (hilis)sügis!

Temperatuurikontrastid saavad kasvada eriti suureks siis, kui päev ja öö on umbes võrdse pikkusega. Tavaliselt esineb kevadel kõrgrõhkkondi sagedamini, mistõttu külm öö ja soe päev on tavalisemad märtsist kuni mai algupooleni. Aga kui sügisel juhtub samamoodi, et kõrgrõhkkond annab selge taeva ja blokeerib soojema õhu juurdevoolu ookeanilt, siis tulevad kevade moodi ilmad ka sügisel.