Kaalikas on teenimatult unustatud

Mina olen samuti sarnased kulinaarsed õudused üle elanud, kuid tänu kodusele ühepajatoidule ja asjaolule, et ema meile toorest kaalikat kangidena näksimiseks pakkus, on minul selle vilja vastu ainult soojad tunded.

Kaalikas ja naeris

Kaalikat aetakse sageli segamini naeriga või peetakse neid kahte nimetust isegi sünonüümideks. Naeris (Brassica rapa rapa) kuulub samuti ristõieliste sugukonda, kuid selle juur on enamasti lapiku kuju ja valge viljalihaga. Naeri lehed kinnituvad otse juure ülaossa, on helerohelised, mõlemalt poolt lühikarvalised ja vahakirmeta ning kõlbavad süüa. Kaalika lehed on see-eest hallikasrohelised, kaetud vahakirmega ja pikarootsulised, mis tähendab, et süüa sünnivad vaid taime noored lehed.

Arvatavasti on kapsasrohu perekonda kuuluv kaalikas saadud söögikapsa ja naeri ristamisel. Kaalika ehk söögikaalika ehk kaali lähim sugulane on õlikaalikas ehk raps (Brassica napus oleifera).

Kuna varem ei tehtud kaalika ja naeri vahel selget vahet, on raskendatud selle taime ajaloo jälgimine, kuid arvatakse, et kaalikat tunti juba Vana-Kreekas ja Vana-Roomas. Kultiveerima hakati seda Madalmaades 1696. aastal, pisut hiljem Kesk-Euroopas ja Briti saartel. Sellegipoolest on kaalikas just Ühendkuningriigis mitme traditsioonilise roa põhikoostisosa, näiteks Šotimaal on kaalikatamp üks lambarupskitest rahvusroa haggis’e lahutamatu lisand.