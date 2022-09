Aeduba hapnema ja sügavkülma

Kui purk on peaaegu täis, puistata peale veelgi paksem kiht maitsetaimi ja valada peale 5% soolalahus, purgid sulgeda ajutiste plastkaantega ja viia nädalaks jahedasse hoiuruumi (15 kraadi). Kui intensiivne käärimine on lõppenud, asetada purgid jaheda veega vanni ja kuumutada, kuni sisu on kuumenenud 85 kraadini, purgid sulgeda õhukindlalt.