Peedilapsed kõlbavad hapendada

Samas on hapendatud peedid hulga maitsvamad ja tervislikumad kui seda kanges äädikamarinaadis serveeritud keedetud peedilõigud. Normaalse mikrofloora toetamiseks on inimesed juba tuhandeid aastaid tarvitanud probiootilisi toiduaineid. Probiootilised toiduained on ennekõike fermenteeritud toidutooted, nii hapendatud piimatooted (hapupiim, keefir, jogurt) kui ka hapukapsas, hapendatud kurgid, seened ja peedid.