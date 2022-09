Koolipoiss kasvatas õppekäigul küsitud seemnest uhke kartulisaagi

Põllumajandus tuleb kooli

Tartu koolid on projektis osalenud 2015. aastast ja nüüdseks on kaasatud neid vähemalt kahe kolmandiku jagu, lisaks peaaegu kõik lasteaiad. PRIA koolituskavasse on Tartu linna poolse koordinaatori, tervishoiuteenistuse tervise­spetsialisti Ülle Prommiku sõnul kaasatud kuni viienda klassi õpilased ja eks oli alguses paras risk pakkuda algklassiõpilastele teadlaste õpituba, nagu seda Jõgeval oli. Aga kuna kaasamõtlejaid jagus, jõutigi köögiviljade töötoani. Koroona lükkas ühel aastal tegevused sügisesse ja see tähendas, et seemnete asemel said õpilased tutvuda Jõgeval köögiviljadega. Näiteks vaadati välismaiste tomatisortide näitust ja Jõgeva aretiste näitust ning lapsed said numbrisortidele nimesid pakkuda. Ühtlasi küsis taolisest õpitoast Hugo endale kaasa tolle Uus-Meremaa sinise kartuli.