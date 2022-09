Künnimeistrivõistlustel võiks osalejaid rohkem olla

Peakohtunik Taavi Võsa tõdes maakonnalehele, et võistlejaid oli vähevõitu, ja esitas üleskutse: kes on võistluskünniga varem tegelenud ja vahepealsetel aastatel eemal olnud, võtku aga julgesti ühendust. „Omavahel väga võrdne tipp on meil olemas, natukene tuleb noori ka peale, aga koondis vajaks rammusamat järelkasvu,” lisas ta.

Virumaa Teataja selgitas, et võistluskünni põhiline nõue on, et iga järgmise viiruga üles keeratud mullakiht istuks eelmisele hästi peale. Et asi keerulisem oleks, pole võistluslapid sugugi ristkülikukujulised, vaid trapetsid, mistõttu tuleb osa vagusid poolikuna künda. „Esimene ja viimane vagu on väga tähtsad, nende eest võib saada või kaotada palju punkte,” mainis Kaspar Järvala. „Mul tekkis ka viimaste vagudega ärevust.”