Metsarahvapäev toob laupäeval Eesti metsa üle 50 vabaõhuürituse

“Viimase aja jooksul on Eesti inimeste pilgud pööratud veelgi rohkem metsa poole ning huvi hakkamasaamise ja kriisiks ettevalmistumise vastu on kõrge. Kuid mets pakub lisaks varjupaigale ka rekreatsiooni, tööd, toorainet ja toitu ning sellist mitmekesisust arvestades pakume kasulikku infot ja kogemusi nii suurtele kui väikestele huvilistele,” sõnas MTÜ Eesti Metsaseltsi president ja Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu.

Zuba-Reinsalu soovitab soojalt ka erinevaid matku ja metsaretki, mida sel päeval saab kogeda igas Eestimaa nurgas. “Sageli me ei aimagi, kui palju huvitavat on metsa kohta õppida. Kui aga käia rektel koos professionaaliga, kes on oma elu metsaga sidunud, avardab see silmaringi ja annab palju uusi teadmisi,” lisas ta.