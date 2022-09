Kriisilugudest ja -nippidest pannakse kokku näitus

Eesti Rahva Muuseum koos Päästeameti ja Naiskodukaitsega kutsub üles jagama lugusid, fotosid ja esemeid sellest, kuidas inimesed erinevates kriisides on hakkama saanud ning mil viisil osatakse täna nutikalt ohuolukordadeks valmis olla.

Kogutud lugudest koostatakse näitus, mida saab ERMi vaatama tulla käesoleva aasta novembris.

ERMi direktor Kertu Saksa sõnul on rasketes oludes ellujäämine meie rahvuskultuuri osa, kust materjali leiab nii pärimusest kui tänapäeva argielust. “Kogemuste talletamine ja näituseks kujundamine saab olema põnev protsess ning kindlasti on oodatud just kõik need nutikad peedist pesumasinad, mis inimesi hädas on aidanud,“ lisas Saks.

“Hädaolukordades on kinnitust saanud tõde, et valmis olles on toime tulla kergem. Seda nii hädasolija kui ka päästjate seisukohalt vaadatuna,“ lausus Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala ning lisas, et kriisi- või hädaolukorra võivad põhjustada nii tormid kui üleujutused, tulekahjud ja reostused. Kuid samuti välised agressioonid, sh küberrünnakud jne.

Naiskodukaitse arendusspetsialist Elisa Jakson rääkis, et inimeste teadlikkus valmisoleku vajalikkusest on iga aastaga kasvanud, kuid seda paljuski seetõttu, et olukordi tuleb ette järjest enam, olgu selleks siis tormid, lumetormid või kuumalaine.