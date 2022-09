Jõgeva maitsete päev pakub nii maitseelamusi kui ajalooteadmisi

Lisaks toimuvad toiduvalmistamise õpitoad ning viimaks saab maitsta nii õpitubades tehtut kui Jõgevamaa väiketootjate toodangut. "Kuna Jõgevamaa ei ole ajalooline maakond, vaid kokku pandud Tartu-, Viljandi- ja Virumaa osadest, on raske rääkida piirkonna ühisest toidupärandist. Siiski joonistub välja põllumajandusliku iseloomuga sisemaa koos lihtsa ja konservatiivse toidulauaga ning kalapüügile ja köögiviljakasvatusele spetsialiseerunud Peipsi äär. Tänu turukaubandusele jõudis uuem toidumood Peipsi äärde varem kui sisemaale," räägib Jõgevamaa Koostöökoja kohalik toidu spetsialist Ülle Jukk.

Eesti Rahva Muuseumi vanemteadur Anu Kannike lisas, et Eesti Rahva Muuseumis leidub Jõgevamaa kohta rohkelt argielu teemalisi välitööde materjale 1980.-1990. aastatest, kus räägitakse sellest, mida söödi või kuidas erinevaid toite valmistati. "Nüüd avaneb suurepärane võimalus neid materjale esmakordselt avalikkusele tutvustada," sõnas ta.

Eraldi väärib tähelepanu 102-aastane Jõgeva sordiaretus, mis on selle aja jooksul andnud üle 300 meie kliimasse sobiva sordi. Legendaarseim nende seas on tänavu 80. juubelit tähistav kartul "Jõgeva Kollane".

Köögivilja poolelt hindavad kasvatajad kõrgelt tomatisorti "Malle" ja aedhernel "Aamisepp" on oma kindel austajaskond, kuid paljud aga ei tea, et meil on ka oma porgandisort "Jõgeva Nantes" või redis "Jõgeva 169".