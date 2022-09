Toidutootjad: suuremaid toidutootjaid ei tohi leevendusmeetmetest välja jätta

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimehe Roomet Sõrmuse sõnul on igati kiiduväärt, et maaeluminister ettevõtjate organisatsioonidega koosoleku kokku kutsus. „Arvestades olukorda, kus energiakriis on iga päev aina süvenemas, on meie toidujulgeolek kriitilise tähtsusega ülesanne. Põllumajandus- ja toidusektori ettevõtted vajavad kriisis erilist tuge, et meie isevarustatus ei saaks kannatada,“ rääkis Sõrmus.

Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Meeli Lindsaar tõi välja ettevõtjate suure murekoha, et suurematel tööstustel polegi alati võimalik energiamüüjatega fikseeritud hinnakokkuleppeid teha, sest suurtele riskidele viidates neid lihtsalt ei pakuta.

Toidutootjad andsid tänasel kohtumisel maaeluministriga edasi sõnumi, et nad vajavad elektrihinna lage nagu kodutarbijad.

„Toidutootjad andsid tänasel kohtumisel maaeluministriga edasi sõnumi, et nad vajavad elektrihinna lage nagu kodutarbijad. Fikseeritud elektrihinnad on ebamõistlikult kõrged ja tootjad ei suuda täita neile pandud pikaajalisi kohustusi,“ toonitas Lindsaar. „Kui praegu käivad aruteludest läbi toetustmeetmete välja töötamised väikestele ja keskmistele ettevõtetele, siis peame mõistma, et suuremaid toidutootjaid ei tohi mitte mingil juhul energia leevendusmeetmetest välja jätta. Nad on elutähtsa teenuse osutajad,“ lisas Lindsaar.