Rekordarv silopalle ärgitavad tõrksaid Eesti mehi arsti juurde minema

"Eesti on eesnäärmevähi esinemissageduse poolest Euroopas esirinnas. On väga oluline, et see haigus võimalikult varajases staadiumis avastataks," ütles Tartu Ülikooli Meestekliiniku meestearst Kristjan Pomm. "Lisaks Tallinnale ja Tartule saab uuringuteks ja konsultatsioonideks tulla vastuvõtule ka Pärnus ja Narvas ning loodetavast saame oma keskuste võrgustikku edaspidi veelgi laiendada. Tänu Meestekliiniku meditsiinipersonali koolitusele saab kliinik rohkem mehi vastu võtta ja abistada juba esimesest visiidist alatest.”