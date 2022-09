Looduskalender ⟩ Täiskuu tõi sooja ja vihmase ilma

Selline tunne oli, nagu sõidaks kohe suurest portaalist sisse, hingedemaale, sinna kuhu meie ajastu vaim – inglise kuninganna läks. Pidev tuksuv tahe kuklas, et mul on siin ilmas veel palju ära teha, hoidis kinni. Aga kuuvalgus oli nii ere, et tuli pimedas öös tahtmine seda autosirmiga varjata.