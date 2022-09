Kirde- ja Kagu-Eestis külvatakse vaktsiinipalu

„Tänu sellele, et kaks korda aastas vaktsineeritakse metsloomi, pole haigus piiri tagant Eestisse levinud. Samuti on oluline lemmikloomade vaktsineerimine, et kaitsta oma koera või kassi ning seeläbi ka inimesi,“ selgitas Kalda.

Vaktsineeritava ala laius on 50 kilomeetrit Venemaa maismaapiirist ning 30 kilomeetrit Narva jõest. Vaktsiini külvamist alustatakse Ida-Virumaal Narva jõega piirnevatel aladel ning jätkatakse Lõuna- ja Kagu-Eestis Pihkva oblasti maismaapiiril ning Peipsi järve lõunapoolsetel piirialadel. Vaktsineerimise järelkontrolli tulemuste põhjal võib öelda, et vaktsiini on söönud keskmiselt 76% sihtgrupi loomadest. 46%-l uuritud loomadest on leitud viiruse vastu kaitsvaid antikehasid tasemel, mis kindlalt väldib nakatumise.