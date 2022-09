Toidutootjad tutvustavad end Läti klientidele

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Meeli Lindsaar ütles, et Lätis toidumessil osalemine on Eesti ettevõtete jaoks oluline võimalus oma müügikanaleid avardada. Lindsaar rõhutas, et lähiturud on Eestile olulised, kuna tarbijaeelistused on meiega sarnased. Samuti on turumuutustele võimalik kiiremini reageerida.

Tänavu tutvustavad oma tooteid messil Saaremaa Lihatööstus OÜ, Kadarbiku Köögivili OÜ, Remedyway OÜ ja BioCC OÜ.

Messil esindatud Saaremaa Lihastööstuse müügidirektori Gunnar Siineri sõnul on Läti hea eksportturg nii oma asukoha kui tarbijate sarnaste maitse-eelistuste poolest. Lisaks sellele, et messil osalemine aitab leida potentsiaalseid kliente ja edasimüüjaid, on see ka hea koht leida koostööpartnereid sisendite hankimiseks.

Kadarbiku Köögivili OÜ-l on pikk kogemus Riia toidumessil osaleda ja nende tooteid võib leida kohalike jaekettide riiulitelt. Ostujuhi Lisli Paki sõnul on mess heaks kohaks, et tutvustada uusi tooteid. Sel aastal on neil sortimenti lisatud värskelt pressitud mahlad, mille tootmisel kasutatakse eksootilisemaid vilju nagu avokaado ja mango.

Remedyway OÜ (bränd Täkumetsa) müügijuhi Nelly Vahtramaa ütles, et messil osalemine aitab sõlmida kokkuleppeid edasimüüjatega. Tänased tarbimistrendid on muutunud ning Vahtramaa hinnangul võtab Läti tarbija Täkumetsa tooted lihtsamini omaks.

