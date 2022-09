Saaginumbrid kalduvad talivilja kasuks

„Taliviljade osakaal külvikorras on jätkuvalt suur, hinnanguliselt 60 protsenti külvipinnast on talivilja all ja 40 protsendi ulatuses külvatakse suvivilja,” nentis Kaisa Paju­salu, Eesti taimekasvatuse instituudi müügijuht/asedirektor. „Külvikorra ümberkorraldus talikultuuride kasuks on toimunud viimase nelja-viie aastaga ja tundub, et tegemist on püsiva muutusega.”