Järgmisel aastal alustab uus ühendasutus Maaelu Teadmuskeskus

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul saab tänu kahe asutuse liitumisele ettevõtja endale partneri, kes on võimeline nõustama ja pakkuma innovatsiooniteenuseid toidutootmise valdkonnas. „Kõik muutub paremaks praegustele klientidele ja partneritele, sest saame kiiremini välja töötada uusi lahendusi, mida vajame rohepöördeks,” ütles Kruuse. Minister usub, et loodav asutus kujuneb põllumajanduse ja maaelu valdkonna ettevõtete partneriks ja toeks rohepöörde elluviimisel ning kliimaneutraalse toidutootmise tagamisel. „Tänu Maaelu Teadmuskeskusele paraneb meie toidu­julgeolek,” oli maaeluminister Kruuse lootusrikas.

ETKI direktor Andre Veskioja sõnas, et Maaelu Teadmuskeskus (METK) koondab rakendusliku põllumajandusteaduseloome ja -siirde ning teadmus- ja nõuandeteenuse kokku. „Ühendasutusel on suurem inimpotentsiaal, taristu ja arenguvõimalused. Liitumine võimaldab kiirelt muutuvale põllumajandussektorile pakkuda vajalikke teadus-, labori- ja teadmussiirde teenuseid,” põhjendas Veskioja. PMK direktor Pille Koorberg kinnitas, et METK saab olema usaldusväärne partner riikliku kontrollisüsteemi rakendamisel ja kindlalt on tagatud ka põldkatsete sõltumatu korraldamine.