Eestlased omandasid kündmise MMile sõitmiseks veoautoload

Iirimaal septembri kolmandal nädalal toimuvale künni-MMile minekuks valmistuv Kaspar Järvala vastas küsimusele, kas traktor on valmis, et tema oma on küll, aga teine võistleja Priit Puuorg pidi leppima viimase hetke vangerdusega. „Priidu traktori ehitusel ilmnesid tõrked. Tegime talle siin traktorit totaalsest prügist, kahe nädalaga ehitasime peaaegu valmis, kuid puudu jäi üks laager, mis oli katki,” selgitas Järvala. See pole mitte tavaline laager, vaid sedavõrd spetsiifiline, et saabub alles esmaspäeva õhtuks Eestimaa pinnale. „Kuid nädalavahetusel osteti Tatolisse tagasi üks kliendi traktor ja nad olid nõus selle Priidule võistlusteks andma. Arutasime siin ja see tundus kindlama variandina MM-ile võistlema minekul, sest prügist traktorit kokku pannes võib üllatusi kergemini ette tulla,” kõneles ta.