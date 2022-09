Ulukibioloog: nuhtluskarud ja karunuhtlus ehk miks on karusid vaja küttida

Teine argument karujahi jätkumise poolt on vajadus ennast, st inimest karule tutvustada ja omavahelisi suhteid reguleerida. Inimese teadmised karust on märksa paremad kui karu teadmised inimesest. Ma ei pea silmas vaid loodusteadlasi, jahimehi ja muid loodusetundjaid. Ka lootusetu urbanist on kultuuritarbija ja mingi kuvand sellest suurest loomast on tal olemas. Vähemalt kaisukaruga on ta lapsepõlves kohtunud. Kuidas aga kujuneb karu ettekujutus inimesest? Koolis ta käinud pole ega jõmpsikana kaisuinimest kallistanud. Küllap see teadmine kujuneb vahetu kogemuse põhjal.

Inimene võib seostuda nii ohu ja valuga kui ka rikkaliku toiduga. Viimane ei tähenda, et inimene ise näiks loomale toiduobjektina, vaid ikka selle olendi läheduses leiduv või temaga seostuv kõhutäis: mesi, õunad, teravili, prügikastid jne. Kui inimene näib olevat ohtlik, on ilmselt tervislikum temast eemale hoida, aga kui toidupakkuja, siis vastupidi. Kui karul puudub igasugune ettekujutus inimesest, näib ta olevat ohtlik. Ühes mahukaimas karu ja inimese suhteid käsitlevas kokkuvõttes (Bombieri jt 2019) on muu hulgas väidetud, et globaalsel tasemel, st hiigelsuure areaali ulatuses on karurünnakute sagedus ja fataalsus suurem piirkondades, kus inimasustus on hõre, aga karude oma, vastupidi, tihe.