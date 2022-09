VAADE ⟩ Aiatööde puhul tuleb laiskus kasuks

Igaühe looduskaitse ei nõuagi erilisi lisategevusi, pigem mõnede sisseharjunud tegevuste ärajätmist.

Kui õuepuudeks on õunapuud, vahtrad, kased, pärnad või mõned muud kiiresti kõdunevate lehtedega puud, peaksid lehed kevadeks üsna ise ära kaduma. Minu õuel kasvavad tammed ja kardan, et mul ikka kevadisest riisumisest pääsu pole, tamme lehtedel võtab kõdunemine mitu aastat. Viin nad käruga metsa alla kõdunema, sest lehtede põletamine on ju jällegi lisatöö.

Aga mida mõtlevad naabrid?

Öeldakse, et ilu on vaataja silmades. Mida on harjutud nägema enda ümber, on aga paraku pidevas muutuses. Kui kõrvalaed on veidi korratu, siis proovin seal näha pelgupaika elurikkusele, mitte laiska omanikku!

Takistuseks siin on nii mõneski asulas kehtivad võib-olla ülearu karmid heakorraeeskirjad. Tallinna heakorraees­kiri ütleb, et kinnistu omanik peab tagama haljastuse korrashoiu ja vältima kinnistu võsastumist. See kohustus ei takista küll mõõdukalt laisk olemist. Kuressaarlastest kinnistuomanikud peavad eeskirja järgi „tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu”. Tahaksin loota, et ka siin on tegelikult ruumi mõõdukale laiskusele.