Ihamaru tšillitalus kasvavad õnnetunnet toovad kaunad

Esimesed kasvuhooned said Ihamarus püsti 2019. aastal. Seemned otsis Mihkel internetist ja lasi need Kanepi aiandis ette kasvatada. Tšillimaailm on kirjum, kui suudab ette kujutada kõige kirglikum puslefänn. Kuju, värvi ja maitse poolest. Veel mõni aasta tagasi kasvatasid tšillisõbrad valdavalt oma saagi koduses kasvuhoones või aknalaual ise. Eestis on laiem kasvatamine lahti läinud viimasel paaril aastal.