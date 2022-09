Kahtlus sai kinnitust: Hiiumaa karu on päriselt olemas

24. augustil jõudis Eesti Jahimeeste Seltsini teade, et 8. augustil tuvastati Emmaste jahiseltsi maadel karujäljed, mis andis alust arvata, et karu on jõudnud Hiiumaale. Nüüd saadi oletustele kinnitust, et karu on tõesti Hiiumaale jõudnud, vahendas EJS.