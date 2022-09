Looduskalender ⟩ Metsad on veel üsna seenevaesed

Põdrakärbsenuhtlus

Parmud on kadunud ja sääsenuhtlus hõredamaks jäänud, huvitaval kombel ei krabanud mu helevalgeid matkapükse ka ükski puuk, kuigi praegused ilmaolud peaksid neile ideaalsed olema.

Küll on metsas tihedalt põdrakärbseid, kohe nii tihedalt, et ilma tiheda mütsita krabistab keegi kogu aeg juustes. Neid väikesi lendavaid ämblikke meenutavad tegelasi tuleb aga püüda kohe, muidu kratsid hammustusekohta veel mitu nädalat. Aga põdrakärbeste paiknemise järgi võiks üles panna loomade liikumiskaameraid, eriti tihedalt on neid just loomaradadel, kus isegi õhk põdra või karu järgi lõhnab.

Kattekolla eostolmu on lagendikud täis. Foto: Kristel Vilbaste

Mägrahukk

Suvekuivus on taandunud ja nüüd on kõik kohad täis rõõmsalt kalpsavaid konni. Kährikud lähevad tasapisi rasva rikkalikust toidulauast, sest nüüd on nad asjatamas ka õunaaedades, jättes sinna suured kempsuhunnikud, mida inimesed sageli paanikas karukakahunnikuks peavad. Õunaaiast jooksevad nad teele sellise hooga, et ronkadele on maanteel nüüd kaetud tõeline pidulaud. Aegajalt tokerdab õle tee ka vana mägraisand ja see on juba kõvem tegelane, nägime paika, kus mägralaiba kõrval oli suur hulk auto plastmassitükke.

Neljapäeval istu kodus

Veel ei täheldata madude liikumist ja neid pole ka teedel herbaarlehtedena. Aga just see aeg on vanarahval kirja saanud usside urguminemise ajana, kuid arvatakse, et see on päev, mis on kahenädalases nihkes.

Väiksel maarjapäeval pidi vili koos olema.

Ussimaarjapäeval ehk väiksel maarjapäeval, 8. septembril tuli kesa äestada, sellega hävitati ussipesad. Aga sest päevast kogunesid ussid kokku ja läksid üheskoos jüripäevani talveks maa sisse. Sel päeval ei soovitatud metsa minna, siis nad poevad oma paika ja neid on palju.